A Copa do Mundo de 2026 vai contar com uma grande invasão de japoneses nos Estados Unidos no mês de junho. Através de vários aviões, os apaixonados torcedores vão invadir, no bom sentido, o país norte-americano. Nona colocada no Mundial de 2022, a Seleção Japonesa estará no Grupo F ao lado de Holanda, Tunísia e uma equipe europeia.

O quarto e último lugar da chave será decidida em uma repescagem envolvendo Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia. O Japão estreia contra os holandeses no dia 14 de junho às 17h (de Brasília). O duelo será disputado no AT&T Stadium, em Dallas.

Estados Unidos é uma das sedes

Depois, os japoneses medem forças com a Tunísia no El Gigante de Acero, em Monterrey, no México. A partida está marcada para o dia 21 de junho. Para fechar a fase de grupos, o time asiático retorna aos Estados Unidos para enfrentar o segundo europeu do grupo no dia 20. Este jogo também terá a cidade de Dallas como palco.

Estreando em Copas na edição da França em 1998, o Japão tem sido figurinha carimbada desde então. Suas melhores campanhas foram em 2002, quando atuou em casa, 2018, na Rússia, e 2022, no Catar. Em todas acabou eliminado nas oitavas de final.

