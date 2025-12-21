A operação para remover a estátua da Havan que caiu durante o forte temporal em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, levou aproximadamente três horas. Segundo a empresa responsável pelo serviço, os trabalhos começaram ainda na noite de segunda-feira (15) e se estenderam até por volta das 23h. Apesar do impacto da queda, não houve registro de pessoas feridas no local.

Dimensões e danos após o desabamento

A réplica, inspirada na Estátua da Liberdade, possui cerca de 24 metros de altura e chega a aproximadamente 35 metros quando considerado o pedestal. Cada estrutura desse tipo tem custo estimado em R$ 1 milhão e pesa em torno de três toneladas. Com o desabamento, a escultura sofreu danos significativos: a cabeça se desprendeu, o corpo ficou inclinado sobre a base e diversas rachaduras e fragmentos ficaram espalhados pelo estacionamento da loja.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o trabalho das equipes especializadas realizando a retirada dos destroços e a limpeza da área, que precisou ser isolada por questões de segurança.

Posicionamento da empresa

Em nota, a Havan informou que todas as suas estátuas possuem Anotação de Responsabilidade Técnica, documento exigido para esse tipo de obra. A empresa destacou ainda que, assim que o incidente ocorreu, o entorno foi interditado para evitar riscos a funcionários e clientes.

A escultura havia sido instalada em 2020, durante a inauguração da megaloja no município. De acordo com a assessoria da rede varejista, não há, até o momento, previsão para a instalação de uma nova estátua no local onde ocorreu o acidente.

Temporal provocou transtornos em várias cidades

O episódio em Guaíba fez parte de um cenário mais amplo de danos causados pelo mau tempo no Rio Grande do Sul. Conforme a Defesa Civil, ao menos 53 municípios relataram ocorrências relacionadas ao temporal. Entre os principais problemas registrados estão destelhamentos, alagamentos, interrupções no fornecimento de energia elétrica, além de quedas de postes e árvores. O órgão segue monitorando as áreas afetadas e prestando apoio às cidades atingidas.