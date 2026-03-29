O excesso de velocidade é uma das principais causas de mortes no trânsito. Por conta disso, muitos países optam por estabelecer limites compatíveis com o ambiente e, assim, minimizar o risco de acidentes fatais.

Em contrapartida, na Alemanha, as autoestradas contam com regras bem menos rígidas, funcionando como pistas livres nas quais os condutores não precisam se preocupar em pisar no freio durante suas viagens.

Embora a postura adotada pelo país gere debates, sobretudo em relação à segurança viária, ela se sustenta pela combinação de fatores como a tecnologia aplicada na infraestrutura das estradas e a qualificação dos condutores.

Vale destacar que as rodovias alemãs que não possuem limite de velocidade são desenvolvidas com padrões técnicos avançados, como curvas mais amplas, inclinações planejadas, sinalização eficiente e manutenção constante.

E considerando que o processo de habilitação na Alemanha é altamente rigoroso, o também depende do comportamento dos condutores para seguir existindo. Dessa forma, mesmo sem limites de velocidade, os motoristas devem seguir normas de convivência aprendidas ainda na formação.

Sistema alemão de velocidade atrai críticas

Mesmo se mantendo relevante por conta dos fatores mencionados anteriormente, e tendo benefícios como o estímulo à engenharia automotiva de alto desempenho a seu favor, as estradas sem limite de velocidade não estão isentas de críticas.

Entidades alemãs não só enfatizam os riscos inerentes à alta velocidade, como também evidenciam entraves operacionais, como a dificuldade de compatibilizar veículos com velocidades muito distintas, especialmente entre os mais rápidos e os que se mantêm próximos ao limite recomendado.

Além disso, os impactos ambientais também entram no debate, uma vez que o consumo de combustível e as emissões tende a aumentar em trechos onde os motoristas adotam velocidades mais elevadas. Diante disso, propostas políticas em favor da implementação de um limite nacional nas autoestradas têm ganhado cada vez mais força.