O campeão do “Big Brother Brasil 24”, Davi Brito, voltou aos holofotes após anunciar uma mudança radical no visual: ele raspou a cabeça. O motivo, segundo o próprio ex-BBB, é sua preparação para o confronto com o ator Sacha Bali no Fight Music Show 7, evento que mistura lutas e entretenimento. “Eu vim do nada mesmo”, escreveu Davi em uma publicação nas redes sociais, exibindo o novo corte de cabelo.

Marcado para o dia 1º de novembro, o evento acontecerá no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O embate entre Davi e Sacha será uma das principais atrações da noite, substituindo a luta que originalmente seria entre Popó e Diego Alemão, campeão do “BBB 7”.

Clima tenso antes da luta

A confirmação da disputa aconteceu durante uma coletiva de imprensa realizada na capital paulista. No encontro, o clima entre Davi e Sacha ficou quente. Assim que subiram ao palco, os dois trocaram provocações, e a tensão aumentou quando Davi empurrou o ator, acertando seu rosto.

As provocações verbais continuaram. Davi reagiu com xingamentos, enquanto Sacha respondeu em tom crítico: “Esse é o Davi Brito, o menino malcriado, que não levou umas boas broncas quando era pequeno e cresceu desse jeito”. O episódio acabou repercutindo nas redes sociais e levantou a expectativa para o confronto.

Expectativa e repercussão

O Fight Music Show 7 promete ser uma das edições mais comentadas do evento, que combina o mundo das celebridades com o universo das lutas. Além do prestígio, há grandes valores em prêmios para os participantes.

Sacha Bali, de 44 anos, é conhecido por sua trajetória na televisão, com participações em novelas como Salve Jorge, Joia Rara, Em Família e Além da Ilusão. Em 2024, o ator venceu o reality A Fazenda, enquanto Davi conquistava o público e o prêmio milionário do Big Brother Brasil. Agora, os dois se enfrentam em uma disputa que promete fortes emoções dentro e fora do ringue.