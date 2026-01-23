Fundado originalmente em 1934, o Hospital Parque Belém surgiu como uma instituição para reforçar o tratamento de tuberculose, mas a partir de 1975, se tornou um dos mais importantes hospitais gerais do Rio Grande do Sul.

No entanto, ao longo dos anos, o hospital passou a ser impactado por uma intensa crise financeira que acabou resultando no encerramento de suas atividades em 2017 e no desamparo de centenas de funcionários.

Só que agora, praticamente oito anos após o fechamento das portas, os trabalhadores do Hospital Parque Belém finalmente começarão a receber o dinheiro do passivo trabalhista deixado pela instituição.

Segundo informações divulgadas pelo portal GZH, o pagamento de R$ 12 milhões, que equivale a cerca de 29% do total da dívida trabalhista deixada pelo hospital (estimada em R$ 42 milhões), foi autorizado pela Justiça e deve ser iniciado muito em breve.

O valor está sendo liberado para que ao menos uma parte da quitação da dívida possa ser agilizada. Ao GZH, o Sindisaúde-RS afirmou que seu setor jurídico informará aos filiados sobre o pagamento.

Hospital Parque Belém pode reabrir?

Em abril de 2023, 6 anos após seu fechamento, o edifício do Hospital Parque Belém e mais alguns hectares de terreno foram adquiridos pela Associação Hospital Vila Nova, que arrematou a propriedade por R$ 17,6 milhões em leilão.

Por conta disso, acreditava-se que as atividades seriam retomadas, ainda que sob nova direção. Entretanto, até hoje, não houve nenhuma movimentação para a reabertura, e há dúvidas se ainda existem planos para que isso ocorra.

Apesar disso, o cenário atual é considerado favorável, tendo em vista que as antigas dívidas trabalhistas encontram-se em processo de liquidação e o imóvel já possui um novo proprietário. Sendo assim, a possibilidade de reabertura do Hospital Parque Belém pode ainda não ter sido totalmente descartada.