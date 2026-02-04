A negociação de um imóvel de alto padrão pertencente a um ex-jogador da Premier League voltou a movimentar o noticiário internacional. Localizada no litoral do Reino Unido, a propriedade chama atenção pelo nível de exclusividade e pelo valor elevado, estimado em quase R$ 87 milhões na cotação atual.

Quem é o ex-atleta por trás da mansão

O dono do imóvel é Adam Lallana, nome conhecido do futebol inglês. Aos 37 anos, ele encerrou a carreira como jogador em 2025 e passou a atuar como treinador das categorias de base do Southampton. Durante sua trajetória nos gramados, Lallana teve passagens marcantes por clubes como Liverpool e Southampton, além de defender a seleção da Inglaterra em mais de 30 partidas.

Entre os principais títulos da carreira estão a Liga dos Campeões e a Premier League conquistadas com o Liverpool, período em que se consolidou como um dos meio-campistas mais técnicos do elenco.

Propriedade de luxo no litoral inglês

A residência colocada à venda fica em Dorset, condado localizado no sudoeste da Inglaterra, às margens do Canal da Mancha. O imóvel foi descrito por veículos locais como uma das propriedades mais valorizadas da região costeira, reunindo conforto, privacidade e uma paisagem privilegiada.

Avaliada em cerca de £ 12 milhões, a mansão impressiona não apenas pelo preço, mas também pela dimensão. Ao todo, são mais de 1.300 metros quadrados de área construída, distribuídos em diferentes edificações dentro do terreno.

Estrutura ampla e vista para o mar

Batizada de Mulberry House, a propriedade principal possui três pavimentos e vista direta para o mar. Além da casa central, o terreno abriga uma área de piscina aquecida com edificação anexa, uma garagem separada com apartamento de um quarto e outro anexo destinado a hóspedes.

Apesar de ser uma construção antiga, o imóvel passou por reformas que preservaram o estilo clássico aliado a acabamentos sofisticados.

Ambientes internos chamam atenção

A residência conta com seis quartos, sete banheiros e diversas salas amplas. A entrada principal é marcada por portas duplas, escadaria curva e piso em carvalho. A cozinha, ampla e integrada, é apontada como um dos espaços centrais da casa, com área para refeições e despensa.

No andar superior, os ambientes oferecem vista panorâmica do litoral, além de lareira, closet e banheiro espaçoso com banheira, reforçando o caráter exclusivo do imóvel.