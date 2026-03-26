Após um período de inatividade, a Nestlé anunciou a reabertura de uma de suas unidades no sul do Brasil, localizada em Carazinho, no Rio Grande do Sul. A retomada ocorre após um investimento de aproximadamente R$ 60 milhões.

A fábrica passou por uma ampla reestruturação para se adequar às exigências tecnológicas atuais. Segundo a CNN Brasil, as intervenções realizadas foram tão grandes que o processo se aproximou da construção de uma nova planta. O objetivo foi garantir eficiência produtiva e manter padrões de qualidade.

A unidade de Carazinho é responsável pela produção de insumos essenciais derivados do leite, utilizados principalmente em produtos voltados à nutrição infantil, um dos segmentos prioritários da Nestlé no Brasil.

Com a retomada das atividades, a Nestlé projeta ampliar sua capacidade produtiva nos próximos anos. A expectativa é que a produção cresça 15% até o fim da década, acompanhando a demanda por produtos nutricionais infantis.

Histórico e impacto regional

A unidade de Carazinho já teve papel relevante nas operações da Nestlé no passado, tendo sido integrada ao parque industrial da empresa por mais de uma década. A reativação da fábrica também traz impactos positivos para a economia local, com geração de empregos e estímulo à cadeia produtiva da região.