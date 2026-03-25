A fábrica da Ambev em Uberlândia é um exemplo impressionante de produção em grande escala. Ela funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, sem parar. Com isso, consegue produzir mais de 7 bilhões de litros de bebidas por ano, abastecendo diferentes regiões do país.

Grande parte do trabalho é feita com ajuda de sistemas automáticos que cuidam de quase todas as etapas, desde a produção até o envase das bebidas. Desde que foi inaugurada, em 2016, a unidade já recebeu cerca de R$ 2 bilhões em investimentos, ajudando a ampliar a produção.

Mesmo com um volume de produção alto, há um controle rigoroso para garantir a qualidade, com vários pontos de checagem para ter certeza de que tudo está dentro do padrão.

Impacto na cidade

Claro que uma fábrica desse tamanho não ajuda só a empresa, como também movimenta toda a região. Em Uberlândia e arredores, muitas pessoas dependem direta ou indiretamente dessa operação.

Caminhoneiros, fornecedores, comércios e prestadores de serviço acabam sendo beneficiados pelo funcionamento constante da unidade. Segundo a própria companhia, são cerca de 66 mil empregos diretos e indiretos.

Cuidado com o meio ambiente

Com a produção em grande quantidade, a Ambev busca reduzir os impactos ambientais e investe em formas de usar menos água e energia, além de tratar corretamente os resíduos gerados. Tudo isso ajuda a manter a produção mais sustentável.