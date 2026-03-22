A fábrica da Ambev em Uberlândia (MG) é uma das maiores do Brasil e funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem interrupções há anos. Segundo a Gazeta do Povo, desde 2020, a unidade já produziu mais de 15 bilhões de latas de bebidas, mostrando a grande capacidade de produção da companhia.

Impacto na economia local e tecnologia

O funcionamento da fábrica gera empregos diretos e indiretos, movimentando toda a economia local. A unidade contribui para mais de 66 mil postos de trabalho na região; transportadoras, fornecedores, serviços e comércio local são beneficiados pelo volume de operações.

Além disso, a Ambev investe em tecnologia para manter a fábrica funcionando sem parar. Sistemas automatizados monitoram toda a operação e garantem eficiência. O controle de qualidade também é rigoroso, com mais de mil pontos de inspeção durante a produção, assegurando que cada lata siga o padrão da empresa.

Sustentabilidade e redução de impactos

Mesmo em grande escala, a fábrica segue práticas ambientais. Ainda de acordo com a Gazeta do Povo, a Ambev reduziu em grande parte o consumo de água e as emissões de gases poluentes nos últimos anos. Além disso, há monitoramento constante dos efluentes e tratamento adequado dos resíduos.