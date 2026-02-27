Completar 18 anos costuma marcar uma fase de mudanças. Para Rayssa Leal, porém, a maioridade chegou acompanhada de números expressivos.

Com fortuna estimada em aproximadamente R$ 90 milhões, a skatista conseguiu unir resultados em competições internacionais a contratos publicitários relevantes, transformando desempenho esportivo em uma carreira empresarial sólida ainda muito jovem.

Além do crescimento financeiro, a atleta também tem priorizado ações de impacto social. Recentemente, destinou cerca de US$ 50 mil — algo em torno de R$ 250 mil — para a ONG Social Skate, sediada em Poá, na região metropolitana de São Paulo.

A instituição atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e utiliza o skate como ferramenta de inclusão e formação. O investimento contribui para manter a estrutura do projeto e ampliar o acesso de meninas ao esporte.

De destaque olímpico a referência internacional

Natural de Imperatriz, no Maranhão, Rayssa ganhou projeção mundial após sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Desde então, consolidou-se entre os principais nomes do skate street feminino.

Parte de sua receita vem de premiações em circuitos como a Street League Skateboarding, além de acordos comerciais com empresas de diferentes segmentos.

Entre as marcas com as quais já firmou parceria está a grife francesa Louis Vuitton, reforçando sua presença no mercado internacional. A combinação de títulos, visibilidade e contratos estratégicos impulsionou o crescimento de seu patrimônio.

Estrutura própria e planejamento patrimonial

Os investimentos da atleta também incluem imóveis. Em Imperatriz, foi construída uma residência adaptada tanto para a rotina familiar quanto para os treinos. O destaque do imóvel é a pista de skate instalada na área externa, que possibilita preparação constante sem depender de espaços públicos.

Ela também mantém uma base em São Paulo para facilitar compromissos comerciais e eventos. A escolha demonstra organização logística e foco na continuidade da carreira.

Premiações recentes e próximos desafios

Em 2025, Rayssa ampliou ainda mais seus ganhos ao conquistar o tetracampeonato do Super Crown, etapa decisiva realizada em São Paulo. A vitória rendeu US$ 100 mil, valor que ultrapassou R$ 540 mil na conversão da época. Somando os demais resultados do ano, os prêmios acumulados superaram R$ 900 mil.

Com os estudos concluídos, a skatista concentra agora seus esforços nas próximas competições internacionais e na preparação para os Jogos Olímpicos de 2028, mantendo o objetivo de seguir evoluindo dentro e fora das pistas.