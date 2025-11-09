Mudar de nome pode parecer um detalhe, mas para alguns famosos, essa decisão foi o ponto de virada rumo ao sucesso. Seja para facilitar a pronúncia, criar uma identidade mais marcante ou simplesmente se destacar no meio artístico, muitos adotaram novos nomes e, junto com eles, construíram fortunas milionárias.
Um dos exemplos mais conhecidos é o de Bruno Mars, que na verdade se chama Peter Gene Hernandez. O cantor decidiu adotar o nome artístico inspirado em seu apelido de infância, “Bruno”, e acrescentou “Mars” para transmitir algo “fora deste mundo”. A mudança ajudou a construir uma marca única, hoje associada a grandes hits e a uma das carreiras mais lucrativas da música pop.
Outra estrela que brilhou após mudar de nome é Lady Gaga, nascida Stefani Joanne Angelina Germanotta. Inspirada na canção Radio Ga Ga, do Queen, a artista criou uma persona ousada, extravagante e inconfundível — o que a transformou em um ícone global e bilionário.
Já The Weeknd, cujo nome verdadeiro é Abel Tesfaye, encurtou e estilizou o pseudônimo após deixar a escola e começar a postar músicas no YouTube. A identidade misteriosa e o nome singular ajudaram a impulsionar sua carreira até o topo das paradas mundiais.
O fenômeno também se repete no Brasil. O cantor sertanejo Gusttavo Lima, por exemplo, nasceu Nivaldo Batista Lima. A mudança aconteceu antes da fama, e muitos acreditam que o novo nome teve papel decisivo em sua ascensão — afinal, “Gusttavo” se tornou sinônimo de sucesso e destaque no cenário sertanejo.
Famosos que também trocaram de nome
🌍 Famosos internacionais
- Elton John – nasceu Reginald Kenneth Dwight
- Miley Cyrus – nasceu Destiny Hope Cyrus
- Natalie Portman – nasceu Neta-Lee Hershlag
- Vin Diesel – nasceu Mark Sinclair Vincent
- Jamie Foxx – nasceu Eric Marlon Bishop
- Lana Del Rey – nasceu Elizabeth Woolridge Grant
- Alicia Keys – nasceu Alicia Augello Cook
🇧🇷 Famosos brasileiros
- Luan Santana – nasceu Luan Rafael Domingos Santana (mantém o nome, mas encurtou para o artístico)
- Zezé Di Camargo & Luciano – nasceram Mirosmar José de Camargo e Welson David de Camargo
- Xuxa – nasceu Maria da Graça Meneghel
- Anitta – nasceu Larissa de Macedo Machado
- Latino – nasceu Roberto de Souza Rocha
- Luan Pereira – nasceu Luan Pereira da Silva (simplificou o nome artístico)
- Renato Aragão – nasceu Antônio Renato Aragão
- Ney Matogrosso – nasceu Ney de Souza Pereira
- Ludmilla – nasceu Ludmila Oliveira da Silva (mudou apenas a grafia e marca)
