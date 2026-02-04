O apresentador Fausto Silva voltou a aparecer publicamente em um registro familiar divulgado nas redes sociais nesta terça-feira (3). A imagem, publicada por seu filho João Silva, mostra Faustão sorridente ao lado da esposa e dos filhos, em um momento discreto enquanto segue afastado da televisão para cuidar da saúde.

Registro familiar chama atenção nas redes

Na fotografia compartilhada no Instagram, Faustão surge ao lado da mulher, Luciana Cardoso, e dos filhos João Silva e Rodrigo. O clima é de tranquilidade e união familiar. A filha mais velha do apresentador, Lara Silva, não aparece no clique, mas foi mencionada na legenda. “Faltando você, Lara”, escreveu João ao publicar o registro.

A aparição repercutiu entre fãs e colegas de profissão, que celebraram o bom estado de ânimo do comunicador, um dos nomes mais marcantes da televisão brasileira.

Publicação marca momento especial para João Silva

A postagem acontece um dia após João Silva completar 22 anos. Na segunda-feira (2), o jovem apresentador usou as redes sociais para agradecer as mensagens de carinho recebidas ao longo do dia, vindas de amigos, familiares e profissionais do meio artístico.

O aniversário reforçou o clima de celebração íntima na família, mesmo em um período marcado por cuidados constantes com a saúde do patriarca.

Afastamento da TV e cuidados médicos

Desde que deixou a televisão, Faustão tem adotado uma rotina mais reservada. Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração, procedimento que exigiu acompanhamento médico rigoroso. Meses depois, em fevereiro de 2024, o apresentador foi submetido a um transplante de rim.

Ao longo de 2025, o comunicador precisou de novas internações e procedimentos médicos, incluindo intervenções relacionadas ao rim e ao fígado. Após receber alta hospitalar em agosto do mesmo ano, Faustão passou a seguir o processo de recuperação em casa.

Recuperação cercada pela família

Atualmente, Faustão permanece em São Paulo, sob orientação médica e com o apoio constante da família. O registro divulgado por João Silva reforça a imagem de um período de recolhimento, cuidado e proximidade entre os familiares, enquanto o apresentador segue focado na recuperação da saúde.