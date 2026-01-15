O feriado municipal em homenagem a Santo Antão, padroeiro do município de Pontão, no Rio Grande do Sul, já está oficialmente confirmado para o dia 17 de janeiro. Nesta data, moradores da cidade terão o dia de descanso garantido, enquanto serviços como bancos e repartições públicas poderão ter funcionamento suspenso.

Além do descanso, a data é marcada por celebrações religiosas e atividades culturais em Pontão, incluindo missas, procissões e eventos comunitários que reforçam a devoção ao padroeiro e a união da população local. Com o feriado, comerciantes e prestadores de serviços devem se organizar para atender à demanda, enquanto moradores aproveitam o dia para participar das festividades.

Para os bancos e outras instituições financeiras, é importante que clientes fiquem atentos à possibilidade de fechamento ou alteração no horário de atendimento, garantindo que compromissos e transações não sejam prejudicados.

Pontão tem ainda outros três feriados municipais: 20 de março, alusivo a data de criação do município em 20 de março de 1992; 25 de julho, feriado religioso, alusivo a São Cristóvão e ao dia do colono e do motorista; e 29 de outubro, alusivo a data de ocupação da Fazenda Annoni pelos trabalhadores rurais sem terra em 29 de outubro de 1985.

Santo Antão: fé, tradição e devoção que atravessam séculos

Santo Antão é reconhecido pela Igreja Católica como um dos grandes símbolos de fé e renúncia, sendo considerado o padroeiro dos animais e protetor das famílias. Nascido no Egito no século III, ele abandonou uma vida de posses para se dedicar à espiritualidade e à vida de oração no deserto, tornando-se uma das figuras mais influentes do monaquismo cristão.

A devoção a Santo Antão se espalhou por diversos países, incluindo o Brasil, onde seu nome está ligado a festas religiosas, bênçãos e manifestações culturais populares. Em municípios como Pontão, no Rio Grande do Sul, o santo é celebrado como padroeiro, reunindo fiéis em datas especiais que reforçam a identidade religiosa, a tradição e o sentimento de comunidade entre os moradores.