Diversas cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais terão um feriado relevante na próxima segunda-feira (8). Muitos trabalhadores, inclusive, aproveitaram para emendar o descanso com o fim de semana. Para esses municípios, este será o último feriado municipal do ano, e o próximo dia de folga oficial será apenas no Natal, em 25 de dezembro.

Segundo o portal Cidades, apenas no estado de São Paulo, 12 municípios celebram mais um ano de fundação em 8 de dezembro. Entre eles está Guarulhos, um dos mais conhecidos, criado em 8 de dezembro de 1560 e que, portanto, completará 465 anos de história.

Feriado em cidades paulistas

Além de Guarulhos, outras cidades paulistas também comemoram aniversário na data. Mauá, na região metropolitana de São Paulo, celebra mais um ano de existência com programação especial voltada aos moradores. Já Guararapes, no interior do estado, também marca sua fundação em 8 de dezembro, mantendo a tradição de integrar o feriado ao calendário local.

Minas Gerais também contará com feriado em diversas cidades na próxima segunda-feira. Entre as mais antigas está Catas Altas, que completa 322 anos em 8 de dezembro, já que foi fundada em 1703. Em contraste, Itabirinha é bem mais recente: criada em 1962, celebrará 63 anos de história na próxima semana.

Tradição, descanso e programação especial movimentam os municípios

Além de marcar o aniversário de fundação das cidades, o feriado de 8 de dezembro costuma movimentar o comércio local e atrair moradores para eventos comemorativos, como desfiles, missas, feiras culturais e apresentações musicais. Em muitos municípios, a data também reforça o sentimento de identidade e pertencimento entre os habitantes.

O prolongamento do descanso deve favorecer o turismo regional, especialmente em cidades históricas e de perfil rural, que registram aumento na procura por hospedagens e passeios durante feriados prolongados. Para os trabalhadores, a folga estendida representa uma oportunidade de recuperar as energias antes da reta final do ano.