Com o fim do Carnaval, muitos brasileiros iniciaram a contagem regressiva para a chegada do mês de abril, que contará com dois feriados nacionais. No entanto, em uma cidade do estado do Paraná, trabalhadores não precisarão esperar tanto tempo por um descanso.

Isso porque no dia 13 de março, será celebrado 76º aniversário do município de Paraíso do Norte. E como a data coincidiu com uma sexta-feira, muitos trabalhadores poderão desfrutar de um fim de semana prolongado.

Vale lembrar que, originalmente, a data era celebrada no dia 12, uma vez que a fundação do local ocorreu justamente no dia 12 de março de 1950. Contudo, o feriado acabou sendo transferido para o dia seguinte por meio do Decreto nº 2.127/2026.

Conforme divulgado pelo portal TV Foco, a mudança se deu justamente para que a administração local pudesse garantir um descanso prolongado a um grande número de empregados da região, facilitando negociações.

Sendo assim, trabalhadores de Paraíso do Norte podem já conferir a possibilidade de desfrutar da folga prolongada com seus empregadores e, desta forma, encerrar a semana de forma mais leve.

Feriados prolongados de 2026: confira o calendário nacional

Conforme mencionado anteriormente, o feriado do dia 13 de março é exclusivo para os moradores de Paraíso do Norte. Todavia, é importante lembrar que os brasileiros não precisarão aguardar muito para garantir um descanso prolongado, tendo em vista as seguintes datas:

3 de abril: Paixão de Cristo (sexta-feira);

Paixão de Cristo (sexta-feira); 21 de abril: Tiradentes (terça-feira);

Tiradentes (terça-feira); 7 de setembro: Independência do Brasil (segunda-feira);

Independência do Brasil (segunda-feira); 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira);

Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira); 2 de novembro: Finados (segunda-feira);

Finados (segunda-feira); 20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (sexta-feira);

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (sexta-feira); 25 de dezembro: Natal (sexta-feira).

Além dos feriados destacados, há ainda o Corpus Christi, que será celebrado no dia 4 de junho, uma quinta-feira. Apesar de não ser considerado um feriado nacional, a celebração costuma garantir folgas em muitos estados do Brasil.