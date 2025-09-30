O Brasil incluiu de forma oficial o Dia de São Miguel Arcanjo no calendário nacional, com celebração marcada para 29 de setembro. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União em 25 de setembro, após sanção do presidente em exercício, Geraldo Alckmin.

Apesar do reconhecimento, a data não será considerada feriado. A iniciativa tem caráter simbólico e busca valorizar a crescente devoção a São Miguel em diversas regiões do país.

Tradição e devoção no Brasil

São Miguel Arcanjo possui forte presença cultural e religiosa entre os fiéis católicos, sobretudo no Nordeste. Missas, procissões e romarias são comuns em sua homenagem, reunindo multidões todos os anos.

O arcanjo é lembrado ainda como padroeiro da Polícia Militar, sendo especialmente cultuado em cidades que levam seu nome, como São Miguel do Oeste (SC) e São Miguel do Iguaçu (PR). No calendário litúrgico da Igreja Católica, a data de 29 de setembro também celebra os arcanjos Gabriel e Rafael, o que amplia o significado da ocasião.

Simbolismo da lei sancionada

A norma que oficializa a celebração, de número 15.219, não gera impacto financeiro para o governo federal. Seu objetivo é reforçar a relevância cultural e espiritual de São Miguel Arcanjo, figura central na tradição cristã como protetor e combatente contra o mal.

A cidade paulista de São Miguel Arcanjo se consolidou como destino de peregrinação, recebendo fiéis de várias partes do país. Além disso, a devoção também se estende às Forças Armadas: São Miguel é considerado padroeiro da Aeronáutica Mundial, tradição mantida pela Força Aérea Brasileira.

Uma data de fé e identidade

Com a inclusão no calendário nacional, a homenagem reforça a presença de São Miguel Arcanjo no imaginário religioso brasileiro. A celebração, embora não configure feriado, reafirma a importância da fé, da cultura e da identidade coletiva que se formou em torno dessa devoção.