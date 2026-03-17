A cidade de A Coruña, na Espanha, decidiu sair do plano de sedes da Copa do Mundo de 2030. A decisão pegou muita gente de surpresa e fez surgir dúvidas sobre a organização do torneio. Apesar disso, a competição não foi cancelada.

Por que A Coruña desistiu?

O principal motivo foi o custo alto para adaptar o estádio da cidade. As obras exigidas seriam caras e poderiam comprometer o orçamento público. As autoridades locais avaliaram que não valia a pena investir tanto dinheiro em algo temporário, preferindo focar em melhorias mais duradouras para a população.

Outras cidades também estão repensando

Segundo a Rádio Tupi, a saída da cidade espanhola não é um caso isolado. Outras cidades envolvidas no projeto da Copa de 2030 também estão analisando melhor os gastos e impactos. Questões como obras caras, aumento de turistas e pressão nos serviços públicos estão sendo levadas em conta antes de tomar decisões.

Copa segue, mas com mudanças

Mesmo com essas desistências, a Copa do Mundo de 2030 continua confirmada, com jogos em mais de um continente. No entanto, ajustes na lista de cidades-sede ainda devem acontecer.

O que aconteceu com A Coruña mostra que, hoje, sediar um evento desse tamanho não é mais uma decisão tão simples e que muitas cidades estão pensando duas vezes antes de assumir esse compromisso.