Multicampeão na temporada de 2025, o técnico Filipe Luís iniciou este ano com a esperança de repetir os feitos históricos. Mas logo em sua segunda partida, o cenário é outro: briga contra o rebaixamento em pleno Campeonato Carioca. Dando adeus e se despediu de uma invencibilidade de dois meses, ainda no começo de 2026. O treinador acabou derrotado pelo Fluminense no Maracanã.

Com gols de Kevin Serna e John Kennedy, o Tricolor superou o Rubro-Negro pelo placar de 2 a 1, com Everton Cebolinha descontando. Com o revés, o Flamengo soma apenas quatro pontos conquistados em cinco jogos disputados e está fora da zona de classificação para as quartas de final. Para piorar, o time pode acabar disputando o quadriangular do rebaixamento.

Com o regulamento alterado graças a mudanças no calendário do futebol brasileiro, o Cariocão prevê uma disputa contra o rebaixamento entre as quatro equipes eliminadas na primeira fase. Se o campeonato terminasse hoje, o multicampeão Flamengo enfrentaria Portuguesa, Sampaio Corrêa e Maricá para evitar uma inédita queda para a Série A2 estadual.

Após a derrota no clássico, Filipe Luís comentou a situação e destacou o pouco tempo de treino neste início de temporada: “Hoje foi um jogo descaracterizado nesse sentido (sem elenco completo), até nas trocas. Um jogo equilibrado, tivemos chances para abrir o placar, eles também e acabaram abrindo. Talvez (perdemos) por falta de treino”.

Esta foi a primeira derrota do Flamengo sob o comando de Filipe Luís desde o dia 19 de novembro. Curiosamente, o algoz foi o Fluminense. Na ocasião, o Tricolor também venceu por 2 a 1, só que pelo Brasileirão, com gols de Lucho Acosta e Kevin Serna. A derrota deste domingo (25) foi a terceira de Filipe Luís frente ao rival no Maracanã.