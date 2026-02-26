A discussão sobre o fim da escala 6×1 deixou o ambiente corporativo e passou a ocupar espaço no cenário político. A proposta, que prevê duas folgas semanais sem redução salarial, pode ter reflexo direto nas eleições de 2026.

Levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados aponta que o tema tem potencial de interferir no voto para deputado federal e senador. O estudo indica que parte significativa do eleitorado acompanha o posicionamento dos candidatos sobre o assunto.

Impacto no voto

De acordo com os dados, 44% dos entrevistados afirmam que teriam menos chance de votar em um candidato que se declare contrário ao fim da jornada 6×1. O número revela que o tema pode se transformar em fator de peso nas campanhas.

A escala 6×1 é comum em setores como comércio e serviços. Nela, o trabalhador atua seis dias consecutivos e descansa apenas um. A proposta em debate sugere a ampliação das folgas semanais, mantendo o salário integral.

Para especialistas em comportamento eleitoral, pautas ligadas ao cotidiano do trabalhador tendem a mobilizar opiniões. Quando o tema mexe com renda e qualidade de vida, a repercussão costuma ser ainda maior.

Com a proximidade do calendário eleitoral, a tendência é que propostas ligadas a direitos trabalhistas entrem de vez na agenda dos candidatos. O levantamento sinaliza que ignorar o debate pode custar votos.

Ainda não há definição sobre eventual mudança na legislação. No entanto, o simples posicionamento público já é suficiente para influenciar parte do eleitorado, segundo a pesquisa.

Eleições de 2026 no horizonte

A corrida para 2026 começa a desenhar seus contornos. Mesmo faltando meses para o início oficial da campanha, temas sensíveis já surgem como termômetro político.

O debate sobre a escala 6×1, antes restrito a categorias profissionais e sindicatos, agora ganha dimensão nacional. E, ao que tudo indica, pode chegar às urnas como um dos assuntos decisivos para muitos brasileiros.