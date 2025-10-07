A Câmara Municipal de Salvador aprovou, no fim de setembro, um projeto de lei que promete facilitar a vida dos motoristas que utilizam o sistema de estacionamento rotativo da cidade. A proposta, de autoria do vereador João Cláudio Bacelar, autoriza o pagamento da Zona Azul em até 72 horas após o uso da vaga.

A ideia é permitir que o condutor tenha um prazo maior para regularizar a tarifa, evitando multas imediatas por eventuais falhas no momento do pagamento. Segundo o vereador, a iniciativa busca corrigir situações em que o atraso não ocorre por má-fé, mas por dificuldades técnicas, como instabilidade de internet, falhas em aplicativos ou até ausência de sinal.

Projeto busca reduzir penalizações indevidas

O texto aprovado pelos vereadores visa tornar o sistema mais justo para os cidadãos. Atualmente, quem estaciona em uma vaga da Zona Azul e não efetua o pagamento no tempo devido está sujeito a multa. Com a nova regra, o motorista poderá quitar o valor dentro do prazo de três dias, regularizando a situação sem sofrer penalidades.

Para o autor da proposta, a medida garante mais equilíbrio entre a fiscalização e as limitações enfrentadas pelos usuários do serviço. O objetivo é reduzir o número de infrações aplicadas a condutores que, muitas vezes, são prejudicados por imprevistos fora de seu controle.

Valores e funcionamento do sistema

O sistema de estacionamento rotativo da capital baiana mantém os valores atuais: R$ 3 para até duas horas, R$ 6 para seis horas e R$ 9 para doze horas de uso. As tarifas podem ser pagas por meio dos aplicativos oficiais ou nos pontos credenciados pela prefeitura.

Próximos passos e impacto esperado

A proposta aguarda agora a sanção do prefeito Bruno Reis para entrar em vigor. Caso seja aprovada, a nova regra deve contribuir para reduzir o número de multas e tornar o uso do estacionamento mais acessível. A expectativa é que a mudança melhore a relação entre os motoristas e o sistema de trânsito municipal, além de garantir maior tranquilidade para quem circula pela cidade.