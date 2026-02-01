A permanência de Bruno Henrique no Flamengo voltou a ser debate entre torcedores nas redes sociais. Mesmo com contrato com o clube até o fim de 2026, o futuro do atacante está longe de ser unanimidade dentro e fora do clube.

De acordo com informações divulgadas pelo Paparazzo Rubro-Negro, a diretoria do Flamengo já discute internamente a possibilidade de estender o vínculo de Bruno Henrique por mais uma temporada, até dezembro de 2027. A iniciativa teria partido depois de um pedido direto do técnico Filipe Luís, que enxerga no atacante um jogador ainda útil ao elenco.

A notícia, no entanto, não foi recebia muito bem pelos torcedores. Nas redes sociais, as opiniões eram mais ou menos parecidas; alguns torcedores defendem que é inviável manter um jogador que não rende mais apenas pela gratidão e tempo de clube; já outros ressaltam fatores como idade elevada, queda de rendimento e alto custo salarial.

Trajetória marcante no clube carioca

No dia 23 de janeiro, Bruno Henrique completou sete anos de Flamengo. Desde sua chegada, em 2019, construiu uma trajetória marcante no clube: 345 partidas disputadas, 110 gols, 53 assistências e 17 títulos conquistados, números que o colocam entre os grandes nomes do clube.

Enquanto o debate sobre a permanência de Bruno Henrique continua fora de campo, o jogador e o elenco rubro-negro mantêm o foco nos compromissos esportivos e o atacante ainda tem a oportunidade de responder os questionamentos dos torcedores dentro de campo.