É falso um vídeo que circula nas redes sociais alegando que quem recebe Bolsa Família não vai poder mais fazer o saque em dinheiro. O vídeo, que começou a circular no TikTok na terça-feira (20), simula um telejornal e foi criado por Inteligência Artificial.

Nele está uma apresentadora afirmando que “quem recebe Bolsa Família não vai poder mais fazer o saque do dinheiro que recebe. Veja a seguir todos os detalhes no seu jornal Só Notícias”. Em seguida, surge em cena uma pessoa real, que se identifica como consultor. Ele afirma: “Quem recebe o Bolsa Família não vai poder mais fazer o saque do dinheiro. Isso porque será disponibilizado um cartão de débito que somente poderá ser utilizado em estabelecimentos credenciados.

Ainda durante a fala do consultor, ele afirma que o suposto projeto de lei está tramitando na Câmara dos Deputados e vai para sanção do presidente Lula.

Esclarecimento do governo sobre o Bolsa Família

Na quarta-feira (21), o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome publicou em seu site um comunicado desmentindo todas as informações contidas no vídeo.

A nota diz: “A informação é falsa e não há qualquer proposta em fase de sanção ou aprovação sobre o tema. Também é falsa a informação de que o Bolsa Família passará a ser pago apenas em cartão de débito, podendo ser utilizado somente em estabelecimentos credenciados”.

A pasta ainda descreve que “os valores podem ser movimentados com segurança pelos canais oficiais da Caixa, como o aplicativo Caixa Tem, permitindo pagar contas e realizar Pix, além do uso do cartão do Bolsa Família, que possibilita saque, compras no débito e pagamentos”.

O que diz o projeto mencionado no vídeo

O trecho em que aparece o homem identificado como consultor é real, mas foi retirada de seu contexto original e apresentada de forma enganosa. O projeto em questão é o da lei 3.739, de 2024, de autoria do senador Cleitinho (Republicanos-MG), que propõe “criar o cartão de pagamentos e definir despesas autorizadas com os recursos transferidos pelo programa Bolsa Família”.

Segundo informações do g1, a assessoria de imprensa do Senado informou que o projeto de lei foi apresentado em 27 de setembro de 2024 e, até a última atualização da reportagem, não tinha um relator designado.