O fim do dinheiro em papel na Suécia parece cada vez mais próximo. Projeções do Banco Central da Suécia indicam que, até 2030, cédulas e moedas deverão praticamente desaparecer do cotidiano da população. O país europeu já é considerado um dos mais avançados do mundo na transição para uma sociedade totalmente digital no sistema financeiro.

Especialistas afirmam que essa mudança representa o início de uma nova era nas transações econômicas. A tendência é que, no futuro, cada vez mais países adotem sistemas predominantemente digitais, com pagamentos realizados por cartões, celulares e moedas digitais. Na Suécia, essa realidade já está bastante consolidada e faz parte da rotina de grande parte da população.

O avanço da tecnologia e a digitalização dos serviços bancários reduziram drasticamente o uso de dinheiro físico entre os suecos. Hoje, a maioria das compras e pagamentos é feita por meios eletrônicos, seja por aproximação, aplicativos bancários ou plataformas digitais. Como resultado, o dinheiro de papel vem se tornando cada vez mais raro no dia a dia.

Em Estocolmo, capital do país, já é comum encontrar restaurantes, lojas e outros estabelecimentos com avisos claros: “Não aceitamos dinheiro”. Dados recentes do Banco Central mostram que apenas cerca de 2% das transações no país são feitas em espécie, um número bem inferior à média europeia, que gira em torno de 7%.

Pagamentos digitais dominam a rotina dos suecos

Na Suécia, a preferência por pagamentos digitais cresce ano após ano. Aplicativos de transferência, cartões por aproximação e sistemas de pagamento pelo celular se tornaram parte da rotina da população, tornando as compras mais rápidas e reduzindo a necessidade de carregar dinheiro em espécie.

Esse avanço tecnológico também contribui para a redução gradual de caixas eletrônicos e serviços tradicionais ligados ao dinheiro físico. Em cidades como Estocolmo, muitos bancos já diminuíram a quantidade de terminais disponíveis, acompanhando a mudança de comportamento dos consumidores.