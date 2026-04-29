O Flamengo já se movimenta nos bastidores para tentar uma contratação que pode marcar época no clube. O nome da vez é o atacante Luiz Henrique, atualmente no Zenit, da Rússia. A diretoria rubro-negra vê o jogador como peça estratégica para reforçar ainda mais o elenco. Caso o negócio avance, o anúncio deve acontecer apenas na janela do meio do ano.

Internamente, o planejamento envolve cautela, já que o clube russo pede valores elevados para liberar o atleta. A pedida gira em torno de 50 milhões de euros, o que poderia transformar a negociação na mais cara da história do Flamengo. Mesmo assim, o interesse é tratado como prioridade nos bastidores, indicando a ambição da diretoria.

Além do alto valor de transferência, o salário também chama atenção e reforça o peso da possível contratação. O atacante pode receber mais de R$ 1 milhão por mês, com propostas que chegam perto de R$ 1,8 milhão mensais, incluindo bônus e metas. Isso colocaria Luiz Henrique entre os jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro.

Caso seja concretizada, a chegada do atacante é vista como uma das melhores contratações dos últimos anos no clube. O Flamengo já demonstrou força no mercado recentemente e pode dar mais um passo ousado para fortalecer o elenco. A negociação ainda depende de diversos fatores, mas o cenário gera grande expectativa entre torcedores.

Negociação depende de estratégia e cenário internacional

O Flamengo adota uma postura estratégica para evitar entrar em disputas financeiras com clubes europeus, que também monitoram a situação do jogador. A ideia da diretoria é buscar um acordo considerado justo, sem comprometer o planejamento financeiro do clube. Ainda assim, a concorrência internacional pode ser um fator decisivo no andamento das tratativas.

Mesmo com os desafios, o projeto esportivo apresentado pelo Flamengo é visto como um trunfo importante na negociação. A possibilidade de protagonismo, visibilidade e disputa por grandes títulos pode pesar na decisão do atleta.