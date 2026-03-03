Em um dos capítulos mais surpreendentes da sua história recente, o Flamengo anunciou a demissão de Filipe Luís logo após uma goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, com classificação para a final do Campeonato Carioca, na madrugada desta terça-feira (3).

O que era tratado internamente e externamente como a continuidade do treinador virou de cabeça para baixo: o clube publicou no seu site oficial que ele não vai mais comandar a equipe profissional, junto com seu auxiliar Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares.

A decisão pegou de surpresa não apenas os torcedores, mas também o próprio técnico, que pouco antes havia concedido entrevista coletiva como comandante do Flamengo. Filipe Luís, que foi protagonista de uma temporada marcante em 2025 havia renovado contrato até o fim de 2027 no final do ano passado, e parecia ter respaldo da diretoria para seguir no projeto.

Essa virada inesperada escancara uma mudança repentina de postura dentro da gestão rubro-negra, que vinha garantindo publicamente a permanência do treinador. O clima de incredulidade é ainda maior por conta da forma como tudo aconteceu. Filipe Luís sempre falou como treinador do Flamengo, lidando com pressões da torcida e alinhando suas ideias com o elenco.

Porém, apesar da goleada e de ter garantido vaga na final estadual, o início de temporada abaixo do esperado e a necessidade de resultados imediatos parecem ter motivado a diretoria a voltar atrás no que parecia um compromisso sólido. A postura chocou grande parte da nação rubro-negra, que via nele não só um técnico, mas um símbolo do clube.

No fim das contas, a demissão de Filipe Luís entra para a lista de decisões mais surpreendentes e questionadas do clube nos últimos anos. Mesmo com um histórico de conquistas recentes e o respaldo público da diretoria durante a renovação contratual, o Flamengo optou por sacrificar a continuidade para buscar uma resposta imediata aos resultados.

Veja a nota oficial do Flamengo

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico).

O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional.”