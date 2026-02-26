A montadora americana Ford Motor Company anunciou um recall de grandes proporções nos Estados Unidos. Ao todo, 4,3 milhões de veículos serão convocados para atualização, conforme divulgado pela agência Reuters. A medida envolve unidades produzidas entre 2021 e 2026.

O problema identificado é de software. Segundo as informações divulgadas, a falha pode surgir quando o veículo estiver rebocando um trailer. Nessa situação, o módulo responsável pelo reboque pode perder a comunicação com o sistema principal do automóvel.

Essa desconexão pode provocar consequências relevantes. Entre elas, a perda das luzes de freio e das setas do reboque. Em alguns casos, também pode haver comprometimento da função de frenagem do trailer acoplado.

A montadora informou que a correção será feita por meio de atualização de software. O procedimento deverá ser realizado nas concessionárias autorizadas.

Modelos incluídos na convocação

A lista de veículos afetados inclui picapes e utilitários esportivos bastante conhecidos do público. Estão no recall as picapes Maverick, F-150 e Ranger, além da van E-Transit. Também fazem parte da convocação os modelos F-250, Lincoln Navigator e Expedition, todos comercializados no mercado norte-americano.

Alguns desses veículos também são vendidos no Brasil, o que gerou questionamentos sobre a possível extensão da medida ao mercado nacional.

Posicionamento no Brasil

O portal g1 procurou a divisão brasileira da Ford Brasil para esclarecer se unidades comercializadas no país estão incluídas no recall anunciado nos Estados Unidos. Até o momento, não houve posicionamento oficial.

A expectativa é que a empresa se manifeste nos próximos dias para informar se haverá convocação de proprietários brasileiros. Caso isso ocorra, os detalhes sobre chassis envolvidos e procedimentos de agendamento deverão ser divulgados posteriormente.

Enquanto isso, donos dos modelos citados acompanham a situação e aguardam esclarecimentos sobre eventuais impactos no Brasil.