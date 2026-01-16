Uma nova frente fria avança sobre o Brasil a partir desta sexta-feira (16) e deve provocar temporais intensos, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Entre sexta e sábado (17), o sistema reforça a instabilidade no Sul do país, com previsão de chuvas fortes e tempestades em todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

A combinação de calor e elevada umidade do ar também contribui para a formação de nuvens carregadas, mantendo a previsão de chuva intensa em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e na Região Norte do país. Com a aproximação da frente fria, a tendência é de precipitações mais fortes e duradouras, acompanhadas de vento e descargas elétricas.

No fim de semana, de acordo com a agência Nottus, a frente fria deve avançar sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste, criando condições para temporais e elevando o risco de alagamentos, deslizamentos, queda de granizo e ventos intensos.

O que é uma frente fria e por que ela provoca temporais

Uma frente fria é o encontro entre uma massa de ar frio e uma massa de ar quente, quando o ar mais frio, por ser mais denso, avança e empurra o ar quente para cima. Esse movimento favorece a formação de nuvens carregadas, principalmente do tipo cumulonimbus, responsáveis por chuvas intensas, rajadas de vento, raios e, em alguns casos, granizo.

No Brasil, a passagem de frentes frias costuma provocar queda de temperatura e mudanças rápidas no tempo, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Dependendo da intensidade do sistema e da umidade disponível, os efeitos podem variar de chuvas moderadas a temporais severos, com risco de alagamentos, deslizamentos e outros transtornos.