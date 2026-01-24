A atemoia vem conquistando cada vez mais espaço nas feiras livres e mercados do país, atraindo consumidores pelo sabor adocicado e pela versatilidade na alimentação. Fruto do cruzamento entre a cherimoia e a pinha, ela pode ser consumida ao natural ou utilizada em sucos, vitaminas, sobremesas e preparações funcionais, sendo uma alternativa interessante para quem busca reduzir o consumo de açúcar industrializado.

Valor nutricional e benefícios para o organismo

Além do gosto marcante, a atemoia chama atenção pelo perfil nutricional. A fruta é fonte de carboidratos naturais, o que garante reposição rápida de energia, especialmente para pessoas fisicamente ativas. Outro destaque é a presença de vitaminas do complexo B, como B1, B2 e B6, essenciais para o metabolismo energético e para o bom funcionamento do sistema nervoso.

A vitamina C também aparece em quantidades relevantes, contribuindo para o fortalecimento da imunidade e auxiliando no combate aos danos causados pelos radicais livres. Já os minerais, como potássio e magnésio, colaboram para a saúde muscular e ajudam no controle da pressão arterial, tornando a fruta uma boa aliada em dias quentes ou de maior esforço físico.

Como iniciar o cultivo da atemoia

O plantio da atemoia pode ser feito tanto em áreas comerciais quanto em quintais residenciais. A forma mais indicada de propagação é por meio de mudas enxertadas, adquiridas em viveiros especializados, pois garantem maior uniformidade das plantas, antecipam a produção e oferecem mais resistência a pragas e doenças.

O preparo do solo é uma etapa fundamental. Recomenda-se análise prévia para correção da acidez e adubação adequada. As covas devem ter tamanho aproximado de 40 centímetros em todas as dimensões, com mistura de terra e matéria orgânica. Após o plantio, a irrigação deve ser frequente, mantendo o solo úmido sem excesso de água.

Condições climáticas ideais

A atemoia se desenvolve melhor em regiões de clima tropical e subtropical, com temperaturas amenas e boa incidência solar. Frio intenso pode prejudicar a floração, enquanto calor excessivo exige atenção especial à irrigação. Em grande parte do Sudeste, Centro-Oeste e em áreas do Nordeste, a cultura apresenta bom desempenho quando manejada corretamente, consolidando-se como uma opção promissora tanto para produtores quanto para consumidores.