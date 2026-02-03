O ator Thiago Domingues usou as redes sociais para relatar uma situação que classificou como abusiva após sair de um show da cantora Anitta, realizado no Sambódromo de Paulínia, na região de Campinas. Segundo ele, a confusão começou durante o retorno para a capital paulista, quando uma corrida de táxi terminou com cobrança considerada irregular e abandono em uma estrada.

Corrida começou após o fim do show

De acordo com o relato, o ator deixou o evento já de madrugada e passou a procurar um táxi para voltar a São Paulo. Antes de entrar no veículo, ele questionou diferentes motoristas sobre o valor aproximado da viagem. Dois deles informaram que o preço giraria em torno de R$ 300. No terceiro carro abordado, o condutor teria pedido que ele entrasse para calcular o trajeto.

Confiando na orientação, Thiago seguiu viagem sem que um valor fechado fosse combinado previamente.

Cobrança surpreende ao chegar ao destino

Ao chegar em São Paulo, o ator afirmou ter sido surpreendido com uma cobrança de R$ 2.700. Ele contou que se recusou a pagar o montante, alegando que não havia sido informado sobre aquele valor. A situação teria gerado tensão dentro do veículo.

Segundo Domingues, o motorista ficou visivelmente exaltado, batendo no carro e demonstrando nervosismo. O ator afirmou que propôs pagar os R$ 300 mencionados inicialmente, valor que chegou a ser aceito.

Abandono em estrada durante a madrugada

Mesmo após o pagamento, o motorista teria decidido levá-lo até uma estrada e o deixado em um posto de combustíveis, por volta das 2h da manhã. Para buscar ajuda ou tentar uma carona, Thiago disse que precisou atravessar a rodovia, já que estava no sentido oposto ao seu destino final.

Caso é registrado na polícia

A Secretaria da Segurança Pública informou que um boletim de ocorrência foi registrado como estelionato por meio da Delegacia Eletrônica. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas foi procurada para comentar o caso, mas não se manifestou até a última atualização.