No primeiro dia de um novo ano, um dos principais compromissos de muitos brasileiros consiste em se atentar aos canais oficiais da Caixa Econômica Federal para conferir o resultado da Mega da Virada, que é um dos maiores prêmios lotéricos do Brasil.

Para aumentar as chances de vitória, é comum ver pessoas apostando em bolões ou jogos compartilhados e combinando de dividir o valor arrecadado de forma igualitária. Porém, no sorteio de 2022, a estratégia acabou resultando em uma grande briga.

Isso porque, apesar da aposta conjunta ter sido crucial para que dois moradores de Sergipe terem conseguido ganhar o prêmio da quina da Mega da Virada e, com isso, arrecadar R$ 45 mil, apenas um foi resgatar o prêmio, ficando com o dinheiro para si.

O caso acabou indo parar na Justiça que, após quatro anos, determinou que o réu deveria devolver metade do valor premiado ao compadre com quem realizou a aposta. Com isso, o homem precisará pagar cerca de R$ 22.719,39.

Apesar de ter confirmado o resultado da sentença, o advogado de defesa do autor do processo ressaltou que ainda cabe recurso. Além disso, ele também revelou que, após o ocorrido, os compadres deixaram de se falar.

Mega da Virada 2026: prêmio histórico foi dividido entre seis apostas

É importante lembrar que, neste ano de 2026, a Mega da Virada ofereceu um valor histórico como prêmio, chegando a R$ 1,09 bilhão. E de acordo com os resultados, seis apostas vencedoras, divididas entre as diferentes regiões do Brasil, dividiram o montante.

Por conta disso, estima-se que cada uma delas pode ter rendido pouco mais de R$ 181,8 milhões aos ganhadores. Os números sorteados foram 09, 13, 21, 32, 33 e 59.

A quina, por sua vez, contou com 3.921 ganhadores, que arrecadaram cerca de R$ 11.931,42 cada. Já os mais de 300 mil vencedores da quadra receberam por volta de R$ 216,76 cada.