A rede japonesa Daiso Japan segue acelerando sua expansão no Brasil e passa a disputar espaço diretamente com gigantes do varejo, como a Havan. A marca, conhecida por unir elementos da cultura pop com preços populares, aposta em variedade e identidade cultural para atrair novos consumidores.

Nova unidade em Blumenau

O Shopping H, em Blumenau (SC), recebeu recentemente uma nova loja da Daiso. O espaço reúne artigos para casa, papelaria, beleza e até produtos alimentícios típicos do Japão, como biscoitos, temperos e noodles. A proposta é oferecer uma experiência que mistura o dia a dia com referências orientais, criando um diferencial no varejo nacional.

Estratégia de crescimento

Com mais de cinco décadas de trajetória e presença em 26 países, a Daiso já conta com 176 lojas no Brasil. O plano é seguir ampliando em ritmo acelerado, priorizando shoppings e grandes centros comerciais. Parte da força da marca está na política de preços acessíveis, com muitos itens custando até R$ 5, o que a posiciona como alternativa competitiva frente a redes tradicionais.

A resposta da Havan

Enquanto a Daiso busca consolidar sua identidade no mercado brasileiro, a Havan, liderada por Luciano Hang, também avança em sua estratégia. A rede anunciou investimentos de R$ 2 bilhões para os próximos anos, com a meta de chegar a 200 lojas até 2026, ampliando a presença em estados onde ainda não atua. O modelo segue o padrão de megalojas com mix diversificado, característica que ajudou a empresa a se consolidar como uma das maiores do setor.

Disputa que beneficia o consumidor

O confronto entre os dois formatos promete movimentar o comércio de departamentos. De um lado, a Daiso aposta na originalidade e no apelo cultural japonês; de outro, a Havan mantém seu peso em escala e variedade. A tendência é que essa competição estimule inovação, promoções e serviços diferenciados. Para os consumidores, o resultado prático será maior diversidade de opções e preços cada vez mais competitivos.