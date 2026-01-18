Mesmo lidando com o risco de enfrentar grandes desafios financeiros, como o alto endividamento, a volatilidade da demanda e os elevados custos operacionais, muitas empresas aéreas ainda conseguem realizar um trabalho excepcional.

Inclusive, por conta de seus excelentes resultados em 2025, a Turkish Airlines, baseada em Istambul, se consolidou como um dos grandes destaques do último ano, apresentando um aumento massivo no número total de passageiros transportados.

Conforme divulgado pelo portal Aeroin, de janeiro a dezembro de 2025, a companhia turca transportou cerca de 92,6 milhões de pessoas ao redor de todo o mundo. Com isso, foi possível contabilizar um aumento de 8,8% nos números em relação ao mesmo período de 2024.

Um crescimento mais significativo foi observado principalmente em rotas internacionais, uma vez que o volume de passageiros transportados passou de 31,7 milhões para 35,7 milhões. Contudo, o fator de ocupação nas rotas domésticas chegou a 86%.

Além disso, vale destacar que a empresa, que voa para centenas de destinos ao redor do mundo, também apresentou um aumento em seu volume de carga e correio, alcançando aproximadamente 2,2 milhões de toneladas.

Último mês do ano trouxe resultados significativos para empresa

Ao analisar os números, é possível constatar que o mês de dezembro foi crucial para que os resultados da Turkish Airlines atingissem patamares tão expressivos, pois o desempenho registrado no período foi excepcional.

Ainda de acordo com os dados divulgados pelo Aeroin, o volume total de passageiros chegou a 7,3 milhões, sendo 2,3 milhões em voos internacionais e 5 milhões em operações domésticas na Turquia.

O fator de ocupação de assentos ficou bem equilibrado nas duas rotas, atingindo respectivamente 82,6% e 82,7%. Já o volume de carga totalizou cerca de 192,4 mil toneladas, sendo assim de extrema importância para que a empresa conseguisse superar os resultados de 2024.