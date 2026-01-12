A Rede Globo confirmou a renovação dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, assegurando exclusividade total da competição estadual pelos próximos três anos. O novo contrato é válido até 2028 e oficializa a saída definitiva da Band da exibição do torneio fluminense.

Em comunicado à imprensa, a emissora apresentou os detalhes da distribuição das partidas entre suas plataformas. O Premiere ficará responsável pela transmissão de todos os jogos, enquanto o SporTV exibirá dois confrontos por rodada. Já a TV aberta e o canal digital GE TV mostrarão uma partida por rodada, priorizando os duelos envolvendo os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro.

O Campeonato Carioca terá início em 11 de janeiro e chegará com um formato inédito nesta edição. Os 12 clubes serão divididos em dois grupos, cada um com dois grandes e quatro equipes de menor investimento. Em razão de ajustes no calendário do futebol brasileiro, o estadual será disputado em apenas dez datas em 2026.

Pelo regulamento, os oito melhores colocados avançam às quartas de final, disputadas em jogo único. As semifinais serão realizadas em ida e volta, enquanto a final está marcada para o Maracanã, tradicional palco do futebol carioca, encerrando a competição no dia 8 de março.

Os clubes campeões do Campeonato Carioca

Flamengo – 39 títulos (1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979-I, 1979-II, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021, 2024 e 2025);

Fluminense – 33 títulos (1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918, 1919, 1924, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 1984, 1985, 1995, 2002, 2005, 2012, 2022 e 2023);

Vasco da Gama – 24 títulos (1923, 1924, 1929, 1934, 1936, 1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1970, 1977, 1982, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2003, 2015 e 2016);

Botafogo – 21 títulos (1907, 1910, 1912, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1948, 1957, 1961, 1962, 1967, 1968, 1989, 1990, 1997, 2006, 2010, 2013 e 2018);

América-RJ – 7 títulos (1913, 1916, 1922, 1928, 1931, 1935 e 1960);

Bangu – 2 títulos (1933 e 1966);

São Cristóvão – 1 título (1926);