O ator australiano Ben Lewis, conhecido por interpretar o protagonista do musical O Fantasma da Ópera, faleceu na segunda-feira (6), aos 46 anos. A informação foi confirmada pela revista Quem, da Globo, que repercutiu o anúncio feito por Todd Woodbridge, amigo próximo do artista, nas redes sociais. Segundo a imprensa internacional, incluindo os portais Deadline e People, a causa da morte foi um câncer no intestino.

Carreira marcante no teatro musical

Ben Lewis ganhou destaque no cenário teatral por seu desempenho em montagens de sucesso, especialmente em O Fantasma da Ópera: O Amor Nunca Morre e na versão londrina de O Fantasma da Ópera, no West End. Sua voz e presença de palco o tornaram um dos nomes mais admirados do teatro musical australiano.

O amigo Todd Woodbridge prestou uma longa homenagem nas redes sociais, destacando não apenas o talento de Lewis, mas também seu caráter. “Hoje perdemos Ben Lewis, um dos amigos mais queridos da minha família. A comunidade do teatro musical perdeu um de seus grandes. Ele era divertido, generoso e um mentor inspirador para todos que tiveram a sorte de trabalhar com ele”, escreveu.

Homenagens e luta contra o câncer

Woodbridge também compartilhou lembranças pessoais de momentos vividos com o ator. “Tantas boas memórias das viagens à Escócia, das visitas aos bastidores do Her Majesty’s Theatre, em Londres, e de nosso último encontro em junho”, recordou o apresentador.

Lewis foi diagnosticado com câncer de intestino em fevereiro de 2024. De acordo com uma campanha criada no site GoFundMe em julho deste ano, a doença já era considerada incurável. A iniciativa buscava arrecadar 200 mil dólares australianos (cerca de R$ 700 mil) para ajudar a família com os custos do tratamento e das despesas médicas.