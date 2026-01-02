Uma nova estrutura começou a chamar atenção de quem passa por uma das regiões mais movimentadas da capital goiana. A dimensão da obra e o formato escolhido despertaram curiosidade nas redes sociais e entre moradores, que passaram a comentar sobre o impacto visual e o significado do monumento.

A instalação faz parte de um projeto maior que está sendo finalizado na cidade e envolve um investimento de grande porte. Aos poucos, os detalhes foram sendo revelados, mostrando que não se trata apenas de mais uma construção comercial.

Estátua da Liberdade gigante marca nova fase do empreendimento em Goiânia

Goiânia passou a abrigar uma réplica da Estátua da Liberdade com quase 40 metros de altura. A estrutura foi instalada como parte da nova megaloja da Havan na capital e já está posicionada sobre um pilar em uma área estratégica da cidade.

A montagem foi concluída poucas semanas antes da inauguração da loja e marca mais uma etapa do projeto. A estátua segue o padrão adotado pela rede varejista em outras cidades do país e se tornou um dos principais símbolos visuais da unidade.

O empreendimento está localizado entre a Avenida Goiás Norte e a Perimetral Norte, em frente ao Shopping Passeio das Águas. O investimento total gira em torno de R$ 100 milhões e envolve um terreno de aproximadamente 30 mil metros quadrados, com 10 mil metros quadrados de área construída.

A inauguração da megaloja está marcada para o dia 31 de janeiro de 2026, com abertura ao público a partir das 10h. A expectativa é que a estrutura se torne um novo ponto de referência urbano na região norte da capital.

Megaloja promete impacto econômico e grande oferta de produtos

Além da estátua de grandes proporções, o projeto inclui uma loja com amplo espaço interno e infraestrutura voltada para receber um grande fluxo de clientes. O padrão arquitetônico segue o modelo já conhecido da rede, inspirado em construções clássicas e com ambiente totalmente climatizado.

A unidade contará com mais de 350 mil produtos disponíveis para venda, setores de roupas, eletrodomésticos, eletrônicos e utilidades domésticas, além de itens de cama, mesa e banho, brinquedos e ferramentas, praça de alimentação integrada e estacionamento gratuito para os clientes.

A chegada da megaloja deve gerar empregos diretos e indiretos em áreas como atendimento, logística, segurança e administração. A expectativa é que o empreendimento atraia consumidores de Goiânia, da Região Metropolitana e de cidades vizinhas, fortalecendo o comércio local.