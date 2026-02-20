O Governo do Estado de São Paulo vem intensificando medidas de proteção para mulheres vítimas de violência doméstica, com destaque para a aprovação e implementação do auxílio-aluguel no valor de R$ 500 por mês.

Esse benefício, previsto na legislação estadual e regulamentado recentemente, tem como objetivo garantir um suporte financeiro temporário para que mulheres sob medida protetiva da Lei Maria da Penha possam sair de situações de risco e buscar uma moradia segura, sem depender economicamente do agressor.

Auxílio-aluguel

O pagamento do auxílio pode ser feito por até seis meses, com possibilidade de prorrogação por mais seis, conforme avaliação de continuidade da vulnerabilidade social pela assistência social. Na prática, cidades como Jundiaí (SP) já aderiram oficialmente ao programa, abrindo caminho para que as beneficiárias sejam cadastradas e comecem a solicitar o benefício.

A adesão da Prefeitura de Jundiaí faz parte da articulação local com as políticas estaduais de enfrentamento à violência, que também envolvem redes de assistência social e serviços de proteção, como delegacias especializadas e centros de apoio.

Em municípios onde o serviço já foi lançado, as mulheres interessadas devem procurar os Centros de Referência de Assistência Social (CREAS) ou áreas de assistência social municipal para obter orientações sobre os documentos necessários e como se inscrever no programa.

A aprovação do auxílio-aluguel ocorre num contexto em que a violência doméstica continua sendo uma realidade grave no Brasil, e políticas públicas buscam oferecer não apenas proteção física, mas também apoio financeiro e habitacional às vítimas. O benefício de R$ 500 mensais representa uma ajuda importante para que muitas mulheres possam romper o ciclo de violência e reconstruir suas vidas.

Para solicitar o saque do auxílio-aluguel, as brasileiras que se enquadram nos critérios — como ter medida protetiva ativa e comprovar situação de vulnerabilidade socioeconômica — devem se cadastrar nos serviços sociais municipais ou estaduais responsáveis. Após a análise e inclusão no programa, o benefício é liberado por meio de conta poupança social (geralmente no Banco do Brasil).