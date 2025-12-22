O fim do ano promete um descanso prolongado para muitos brasileiros. Após o Natal, o dia 26 de dezembro poderá ser mais um de pausa para diversos trabalhadores, ampliando o período de descanso entre as festas. A decisão, que tem chamado atenção, surge em um momento em que o país se prepara para encerrar o ano com um recesso mais estendido do que o habitual.

Esse tipo de medida é comum em algumas regiões e costuma beneficiar servidores públicos e parte do comércio, além de influenciar diretamente o ritmo das atividades nas cidades. A expectativa é de que a folga traga impacto positivo para o turismo, o lazer e até o comércio local, que aproveita o movimento das festas para manter as vendas aquecidas.

Governo confirma folga após o Natal

O Governo do Rio Grande do Norte oficializou que o dia 26 de dezembro de 2025 será ponto facultativo para os servidores estaduais. A decisão foi publicada em decreto e vale para todos os órgãos da administração pública direta e indireta, incluindo autarquias e fundações. A medida permite que os trabalhadores emendem o Natal, criando um feriado prolongado que vai até o final de semana seguinte.

Mesmo com a folga, serviços essenciais como segurança pública, saúde e atendimento emergencial continuarão em funcionamento. Essas áreas seguirão escalas de plantão para garantir que a população não fique sem atendimento durante o recesso. O objetivo é equilibrar o descanso dos servidores com a manutenção dos serviços básicos que a população precisa.

Enquanto isso, a Prefeitura de Natal ainda não definiu se também adotará o ponto facultativo no âmbito municipal. Caso decida seguir o mesmo caminho do governo estadual, os servidores municipais também poderão aproveitar o recesso prolongado. A indefinição mantém parte dos trabalhadores da capital potiguar em expectativa.

Comércio e serviços se preparam para o recesso

O comércio da capital já começa a se adaptar para o período. Apesar de o ponto facultativo valer apenas para órgãos públicos, o setor privado também sente reflexos, principalmente com o aumento da movimentação nas ruas e centros comerciais. Lojas, restaurantes e serviços turísticos costumam ajustar seus horários para atender à maior demanda de clientes no fim do ano.

É esperado que muitos estabelecimentos ampliem o horário de funcionamento antes do Natal e façam uma pausa no dia 26, retomando as atividades no dia seguinte. Essa flexibilidade já é uma tradição em diversas cidades, servindo como uma forma de equilibrar o atendimento ao público com o descanso dos trabalhadores.