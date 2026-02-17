A possibilidade de trabalhar até 12 horas por dia passou a fazer parte do debate público na Argentina após a aprovação de uma ampla reforma trabalhista no Senado. A mudança, que ainda precisa do aval da Câmara dos Deputados, provocou reação imediata de setores sindicais e já levanta discussões sobre mobilizações no país.

A proposta é uma das principais apostas do presidente Javier Milei para reformular a economia. Depois de mais de 13 horas de sessão, o texto recebeu 42 votos favoráveis e 30 contrários, consolidando uma vitória relevante para o governo no Congresso.

O que efetivamente muda nas regras?

A ampliação da carga horária é apenas um dos pontos centrais. Hoje limitada a oito horas diárias, a jornada poderá alcançar até 12 horas, desde que prevista em acordo. O projeto também altera critérios de indenização por demissão sem justa causa, facilita processos de contratação e desligamento e impõe novos limites ao exercício do direito de greve.

Na avaliação do Executivo argentino, o conjunto de medidas atualiza normas consideradas antigas e pode abrir espaço para novos investimentos. A estratégia integra um pacote mais amplo de reformas estruturais defendidas desde o início do mandato.

Repercussão política e social?

A votação dividiu opiniões dentro e fora do Parlamento. Representantes do setor empresarial enxergam na flexibilização uma chance de tornar o mercado mais dinâmico. Em contrapartida, centrais trabalhistas afirmam que as mudanças podem enfraquecer garantias históricas e pressionar trabalhadores a jornadas mais extensas.

O tema também repercute além das fronteiras argentinas. No Brasil, por exemplo, o debate atual segue direção diferente: cresce a mobilização contra a escala 6×1, modelo que prevê seis dias consecutivos de trabalho para apenas um de descanso. Enquanto um país discute reduzir o ritmo, o outro opta por ampliar o limite diário permitido por lei.

Esse contraste evidencia caminhos distintos adotados por governos da região diante de desafios econômicos semelhantes, reacendendo o debate sobre equilíbrio entre competitividade e proteção social.