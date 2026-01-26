Moradores do Ceará que enfrentam dificuldades para equilibrar as contas domésticas passam a contar com um suporte importante ao longo de 2026. Uma nova política de redução tarifária na conta de energia elétrica foi estabelecida com o intuito de amparar a população de baixa renda, suavizando um dos custos fixos que mais pesam no orçamento das famílias cearenses. O benefício é direcionado especificamente para quem já faz parte da base de dados do Governo Federal voltada para programas de assistência social.

Condições para enquadramento no benefício

O acesso a essa redução não é irrestrito, exigindo o cumprimento de métricas específicas de renda e de uso do serviço. Para ter direito ao abatimento, o núcleo familiar deve estar devidamente registrado no Cadastro Único (CadÚnico) e apresentar uma renda mensal por pessoa que varie entre meio e um salário mínimo vigente. Outro fator determinante é o controle do consumo mensal, que não deve ultrapassar o teto de 120 kWh. Essa limitação visa garantir que o auxílio chegue de fato àquelas residências que mantêm um perfil de consumo compatível com a realidade de vulnerabilidade econômica.

Mecanismo de aplicação e atualização de dados

Uma das grandes vantagens desta medida é a sua aplicação automática. O consumidor não precisa enfrentar filas ou realizar solicitações formais junto à concessionária de energia, pois o sistema identifica os beneficiários elegíveis através do cruzamento direto de informações. Contudo, essa facilidade traz uma responsabilidade maior para o cidadão: a manutenção rigorosa das informações no CadÚnico. Qualquer alteração no número de moradores da casa ou na faixa salarial precisa ser informada imediatamente nos postos de atendimento social. Estima-se que o impacto real no valor final da fatura seja de aproximadamente 11,8%, uma margem que ajuda a garantir fôlego extra para outras despesas essenciais.

Alcance social e metas da iniciativa

A projeção das autoridades indica que cerca de 1,54 milhão de famílias estão aptas a receber o desconto em todo o território cearense. Mais do que uma simples baixa no preço da luz, a iniciativa é vista como um mecanismo de estabilidade para evitar o endividamento e assegurar o acesso a um serviço fundamental. Para as famílias que ainda não possuem o registro, o incentivo é procurar as unidades de assistência social do município para regularizar a situação e garantir a inclusão neste e em outros projetos de proteção financeira.