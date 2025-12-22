A partir de 2025, uma mudança importante começou a impactar a vida de milhares de trabalhadores no Paraná. O governo estadual anunciou um novo reajuste salarial que beneficia várias categorias profissionais, incluindo as empregadas domésticas, um dos grupos mais presentes nas residências brasileiras.

O aumento faz parte de uma política que busca equilibrar o custo de vida no estado, levando em conta a inflação e o aumento dos preços de produtos e serviços. A medida, além de valorizar o trabalho doméstico, também reflete a tentativa de garantir condições financeiras mais justas e compatíveis com a realidade econômica regional.

Novo valor aprovado e quem tem direito ao reajuste

A Resolução CETER nº 574/2025 entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2025 e estabeleceu o novo piso salarial regional do Paraná, fixando o valor de R$ 2.057,59 para as empregadas domésticas. O reajuste representa um aumento de cerca de 35% em relação ao salário mínimo nacional, que é de R$ 1.518.

Esse novo valor também se estende a outros profissionais, como vendedores, trabalhadores de serviços administrativos e funcionários de manutenção. A proposta busca corrigir diferenças históricas entre o salário mínimo nacional e o custo de vida de cada região, já que estados como o Paraná apresentam variações econômicas que exigem políticas salariais específicas.

O salário regional é um instrumento criado para adaptar o poder de compra à realidade local. Ele é autorizado pela Lei Complementar nº 103/2000, que permite aos estados definirem pisos diferentes conforme as condições econômicas de cada um. No Paraná, essa medida se alinha a estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, que também possuem seus próprios valores salariais.

Atualmente:

Em São Paulo, o piso regional é de R$ 1.640;

Em Santa Catarina, o valor chega a R$ 1.612,26.

Essas variações mostram que o salário mínimo nacional nem sempre cobre as despesas básicas em todos os estados, tornando os pisos regionais uma forma de garantir maior equilíbrio entre renda e custo de vida.

Impactos econômicos e expectativa para os próximos anos

A elevação dos pisos regionais tende a movimentar a economia local, uma vez que trabalhadores com rendas mais altas passam a consumir mais produtos e serviços, fortalecendo o comércio e o setor de serviços. Esse aumento também ajuda a reduzir desigualdades salariais e reforça a importância da valorização profissional de categorias que historicamente tiveram baixa remuneração.

Para as empregadas domésticas, o reajuste é um avanço que representa reconhecimento e mais estabilidade financeira. Muitas delas são responsáveis pelo sustento de suas famílias e, com o novo valor, terão mais condições de lidar com despesas básicas, como alimentação, transporte e moradia.

O governo estadual espera que a medida sirva de exemplo para outros estados e que novos ajustes salariais sejam discutidos ao longo de 2025. Além de beneficiar diretamente os trabalhadores, o aumento pode estimular o crescimento econômico e incentivar a formalização de contratos de trabalho, fortalecendo o mercado regional.