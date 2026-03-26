As trabalhadoras domésticas no Brasil contam com mais de 15 direitos garantidos por lei, que seguem válidos em 2026. Essas medidas asseguram melhores condições de trabalho, renda e proteção social para a categoria, trazendo mais segurança tanto para empregadas quanto para empregadores.

Entre os principais benefícios estão o direito ao salário mínimo, jornada de até 44 horas semanais, pagamento de horas extras e adicional noturno. A legislação também prevê intervalos para descanso, banco de horas e até adicionais em casos de viagens a trabalho, ampliando as garantias no dia a dia da profissão.

Além disso, as trabalhadoras têm acesso a benefícios sociais importantes, como FGTS obrigatório, seguro-desemprego, salário-família e cobertura previdenciária. Isso inclui aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade, garantindo suporte financeiro em diferentes momentos da vida.

Outro ponto importante é que esses direitos colocam as empregadas domésticas em condição semelhante à de outros trabalhadores formais. Com isso, a profissão passa a ter mais valorização, estabilidade e proteção legal, reduzindo a informalidade e ampliando o acesso a direitos fundamentais no mercado de trabalho brasileiro.

Direitos fortalecem a categoria e ampliam formalização no país

A ampliação e consolidação desses benefícios têm papel importante na valorização das trabalhadoras domésticas, garantindo mais dignidade e reconhecimento à profissão. Com regras mais claras, cresce também a conscientização sobre a importância do registro em carteira e do cumprimento das obrigações legais.

Ao mesmo tempo, a formalização traz vantagens tanto para empregadas quanto para empregadores, reduzindo riscos trabalhistas e assegurando direitos básicos. A tendência é que, com mais informação e fiscalização, o número de profissionais atuando dentro da lei continue aumentando no Brasil.