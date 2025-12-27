O fim do ano costuma trazer atenção redobrada para quem depende de programas sociais para organizar o orçamento familiar. Datas de pagamento, valores e possíveis mudanças sempre geram expectativa, especialmente em períodos próximos às festas e ao início de um novo ano.

Nos últimos dias, uma definição oficial colocou um ponto final em um ciclo importante do principal programa de transferência de renda do país. A decisão afeta milhões de famílias e marca o encerramento de uma etapa antes da retomada dos repasses no próximo ano.

Pagamentos do Bolsa Família em 2025 chegam ao fim

O governo federal confirmou o encerramento dos pagamentos do Bolsa Família referentes a 2025. A Caixa Econômica Federal concluiu o repasse da última parcela no dia 23 de dezembro, finalizando o calendário do ano. Com isso, os depósitos voltam a ser realizados somente a partir de janeiro de 2026.

Os beneficiários com Número de Inscrição Social terminado em 0 foram os últimos a receber. Ao longo do ano, o programa atendeu cerca de 18,7 milhões de famílias em todo o Brasil. Em dezembro, os pagamentos foram antecipados e começaram no dia 10, com o objetivo de garantir que os valores estivessem disponíveis antes do Natal.

Em algumas situações específicas, o repasse ocorreu de forma unificada. Cidades atingidas por eventos extremos, como enchentes e outras calamidades, tiveram o benefício liberado no primeiro dia do calendário. A medida alcançou 179 municípios, incluindo regiões do Rio Grande do Norte e do Paraná, além de comunidades indígenas e áreas com maior vulnerabilidade social.

Valores do benefício e regras que continuam valendo

O Bolsa Família passou por ajustes recentes que seguem em vigor. Com a Lei 14.601/2023, deixou de existir o desconto do Seguro Defeso, garantindo o pagamento integral do benefício às famílias que se enquadram nos critérios.

O valor mínimo mensal continua sendo de R$ 600, mas o total recebido pode ser maior devido aos adicionais previstos no programa. Em dezembro de 2025, o valor médio pago às famílias foi de R$ 691,37, considerando os complementos.

Os adicionais incluem:

R$ 150 por criança de até seis anos

R$ 50 para cada filho entre sete e 18 anos

R$ 50 para gestantes e mães que estão amamentando

Outro ponto importante é a regra de proteção, que atende mais de 2,3 milhões de famílias. Esse mecanismo permite que quem teve aumento de renda continue recebendo 50% do valor do benefício por até um ano. A regra vale para famílias que ultrapassam o limite de R$ 218 por pessoa, desde que a renda não supere R$ 706 per capita.

Mesmo com o encerramento dos pagamentos em 2025, o programa segue ativo. O calendário será retomado normalmente em janeiro de 2026, mantendo as regras atuais e os critérios de proteção para as famílias em situação de vulnerabilidade.

Calendário de pagamentos do mês de janeiro

O pagamento do Bolsa Família em janeiro de 2026 já tem datas definidas. Os repasses seguem o número final do NIS, como acontece todos os meses, para organizar o atendimento e evitar filas nos bancos. Os valores começam a ser liberados a partir do dia 19 e seguem até o fim do mês. Segue abaixo as datas e os NIS: