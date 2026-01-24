O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou no Rio Grande do Sul nesta terça-feira para uma sequência de compromissos que integram a agenda de desenvolvimento do governo federal. As atividades do mandatário no extremo sul gaúcho estão divididas entre o fortalecimento de programas de moradia popular e a retomada de investimentos pesados no setor de construção naval, movimentando a economia regional e as expectativas do mercado de trabalho.

Expansão do programa habitacional em Rio Grande

A jornada presidencial teve início com uma importante entrega para a população local. No município de Rio Grande, Lula participou da cerimônia de inauguração de um complexo residencial que disponibiliza mais de 1,2 mil chaves para novos proprietários. As unidades, viabilizadas por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, visam amparar famílias que buscam a realização do sonho da moradia própria, reforçando o compromisso da gestão com a redução do déficit de moradias em polos industriais estratégicos do país.

Revitalização do setor naval e geração de empregos

Na segunda parte do dia, o foco das atividades presidenciais se desloca para o parque industrial da região. Em um ato solene previsto para o período da tarde, será formalizado o contrato entre a Transpetro e o Estaleiro Rio Grande. A parceria tem como objetivo central a fabricação de cinco navios gaseiros que passarão a integrar a frota de suporte logístico da Petrobras.

Este movimento é visto por especialistas como um marco para a recuperação da indústria marítima nacional, que enfrentou anos de estagnação. Além da entrega tecnológica das embarcações, o impacto social imediato será a abertura de postos de trabalho em larga escala. A estimativa oficial é que o novo cronograma de produção resulte na criação de aproximadamente 4 mil vagas de emprego, entre ocupações diretas e indiretas, trazendo um novo ciclo de prosperidade para os trabalhadores da Zona Sul do estado gaúcho.