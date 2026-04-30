No dia 1º de maio, as escolas de todo o país não terão aulas por causa do Dia do Trabalho, que é um feriado nacional. Nessa data, as atividades escolares são suspensas e alunos não precisam comparecer. Como o feriado cai na sexta-feira, próximo ao fim de semana, acaba formando alguns dias seguidos de descanso.

Essa pausa já faz parte da programação normal das escolas e não muda o andamento do mês de maio. Depois do feriado, as aulas continuam normalmente, seguindo o cronograma que já estava planejado. As escolas podem, sim, fazer pequenos ajustes internos para organizar melhor o conteúdo, mas sem grandes mudanças ou interrupções maiores.

Um curto momento de descanso

Para professores, estudantes e famílias, esse feriado representa uma pequena pausa no meio da rotina escolar. É um momento que pode ser usado para descansar, passar mais tempo em família ou até fazer pequenas viagens. Mesmo assim, o intervalo é curto, e logo depois as aulas voltam ao normal, mantendo o andamento do ano letivo sem outras mudanças.