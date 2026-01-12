Diferentemente do ano passado, que em seu segundo semestre, trouxe poucas oportunidades de descanso para trabalhadores, 2026 está repleto de feriados que coincidirão com datas estratégicas e, com isso, garantirão folgas prolongadas ao longo de todo o ano.

E vale destacar que, em algumas localidades, não serão apenas as celebrações a nível nacional que fornecerão dias de relaxamento adicionais, tendo em vista que alguns funcionários também poderão usufruir de feriados locais.

Inclusive, os moradores da cidade de Nova Iguaçu, a mais antiga Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, podem se planejar para aproveitar a próxima quinta-feira (15), pois a data é mais do que especial para o local.

Isso porque trata-se do dia em que é celebrado o aniversário da fundação do município, que está completando 193 anos. Só que além da celebração, a data tambem ficará marcada como uma ótima oportunidade de descanso para muitos trabalhadores da região.

Afinal, o governo já confirmou que a data foi oficialmente decretada como feriado, o que obrigará muitas empresas a liberarem seus funcionários. Além disso, em alguns casos, será possível emendar a sexta-feira (16), com retorno apenas na semana seguinte.

Feriados em 2026: confira o calendário

É importante destacar que os feriados locais têm validade apenas na região à qual estão vinculados, não havendo a possibilidade de se estenderem a outros municípios ou estados.

Todavia, conforme mencionado anteriormente, 2026 será um ano excepcional com relação a dias de descanso, já que diversas datas comemorativas acabaram caindo em dias úteis. Confira: