Passada a maratona de blocos e desfiles, muitos trabalhadores já se perguntam quando será a próxima pausa no calendário. O próximo feriado válido em todo o país ocorre em 3 de abril: a Sexta-Feira Santa, data religiosa que antecede a Páscoa. A celebração cristã relembra a crucificação de Cristo e é considerada feriado nacional no Brasil.

Por que a data muda todo ano?

Assim como o Carnaval, a Páscoa não tem dia fixo no calendário. A definição segue um critério estabelecido no Concílio de Niceia, no ano 325. Na ocasião, a Igreja Católica determinou que o Domingo de Páscoa seria celebrado no primeiro domingo após a primeira lua cheia depois do equinócio de primavera no Hemisfério Norte e de outono no Hemisfério Sul.

Por isso, a Páscoa pode variar entre 22 de março e 25 de abril, e, consequentemente, o Carnaval e a Sexta-Feira Santa também mudam a cada ano.

Calendário de feriados nacionais de 2026

Após a Sexta-Feira Santa, o calendário de 2026 ainda reserva outros feriados. Confira os próximos:

21 de abril (terça-feira) – Tiradentes

– Tiradentes 1º de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalho

– Dia do Trabalho 4 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi

– Corpus Christi 7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil

– Independência do Brasil 12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida

– Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro (segunda-feira) – Finados

– Finados 15 de novembro (domingo) – Proclamação da República

– Proclamação da República 20 de novembro (sexta-feira) – Dia da Consciência Negra

– Dia da Consciência Negra 25 de dezembro (sexta-feira) – Natal

Com diferentes os feriados próximos aos fins de semana, 2026 pode oferecer oportunidades para o trabalhador prolongar o descanso.