Conquistar a casa própria ficou mais acessível para famílias de baixa renda no Espírito Santo. O Governo do Estado mantém um programa habitacional que oferece um subsídio de R$ 20 mil, valor que pode ser somado ao benefício do programa federal Minha Casa, Minha Vida. A iniciativa ajuda a reduzir o valor da entrada e das parcelas do financiamento, tornando o sonho da moradia própria mais próximo da realidade.

Desde o lançamento, mais de 2.500 famílias já foram beneficiadas, com um investimento que ultrapassa R$ 50 milhões apenas no primeiro ano de funcionamento. A meta do governo é aplicar R$ 200 milhões até 2028, em aportes anuais de R$ 50 milhões, segundo informações da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

Quem pode solicitar o benefício

O subsídio é destinado a famílias com renda mensal de até três salários mínimos, o equivalente a R$ 4.554, e que não possuam nenhum imóvel registrado em seu nome.

Para solicitar o benefício, o interessado deve primeiro escolher o imóvel que deseja comprar. Caso o empreendimento ainda esteja em construção, a análise inicial é feita pela construtora responsável, que verifica se o candidato atende aos critérios do programa.

Depois da checagem, o pedido deve ser realizado on-line, por meio do sistema E-Docs da Sedurb. É necessário preencher o formulário, anexar os documentos exigidos e gerar um protocolo de acompanhamento.

Aprovação e repasse do recurso

Uma vez aprovado, o beneficiário recebe o Certificado de Concessão do Benefício, que é encaminhado diretamente para a Caixa Econômica Federal, responsável por intermediar o financiamento. O valor não é depositado na conta do comprador — vai direto para a construtora, garantindo transparência e segurança no uso dos recursos públicos.

De acordo com o governador Renato Casagrande, o programa Nossa Casa representa uma política habitacional eficiente, capaz de transformar o acesso à moradia em uma conquista concreta para milhares de capixabas.