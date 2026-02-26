O pagamento do incentivo estudantil do programa Pé-de-Meia começa nesta quinta-feira (26) e segue até 5 de março. O benefício de R$ 1.000 é destinado aos alunos aprovados no 1º, 2º e 3º ano do ensino médio em 2025.

Criado pelo Governo Federal do Brasil, o programa busca reduzir a evasão escolar e ampliar oportunidades de acesso à universidade e ao mercado de trabalho.

Quem recebe agora?

Nesta etapa, o valor de R$ 1.000 corresponde ao bônus por aprovação no ano letivo. O depósito ocorre conforme o calendário oficial divulgado pelo Ministério da Educação.

Estudantes que concluíram o 3º ano em 2025 e participaram dos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio também recebem um adicional de R$ 200.

Incentivo por frequência

Além do bônus anual, o programa prevê um incentivo de R$ 1.800 pela frequência escolar. O valor é dividido em parcelas ao longo do ano.

O calendário segue estas datas:

1ª parcela: 23 a 30 de março de 2026

2ª parcela: 27 de abril a 4 de maio de 2026

3ª parcela: 25 de maio a 1º de junho de 2026

4ª parcela: 29 de junho a 6 de julho de 2026

5ª parcela: 24 a 31 de agosto de 2026

6ª parcela: 21 a 28 de setembro de 2026

7ª parcela: 19 a 26 de outubro de 2026

8ª parcela: 23 a 30 de novembro de 2026

9ª parcela: 21 a 28 de dezembro de 2026

10ª parcela: 25 de janeiro a 1º de fevereiro de 2027

Alunos da Educação de Jovens e Adultos têm direito a R$ 900, pagos em quatro parcelas. As datas seguem o mesmo padrão das primeiras liberações do ensino regular, entre março e julho.

Quem pode participar?

O Pé-de-Meia foi lançado em 2024 e atende estudantes da rede pública com idades entre 14 e 24 anos, integrantes de famílias inscritas no CadÚnico.

Para ter direito, é preciso possuir CPF, estar matriculado no início do ano letivo, manter frequência mínima de 80% e participar do Sistema de Avaliação da Educação Básica.

Ao longo do ensino médio, o estudante pode receber:

R$ 200 pela matrícula

R$ 1.800 por frequência

R$ 1.000 pela aprovação anual

R$ 200 pela participação no Enem no último ano

O bônus final exige aprovação no encerramento do ano letivo e participação no Enem no 3º ano.