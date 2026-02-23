O governo de Santa Catarina encaminhou à Assembleia Legislativa (Alesc), no dia 2 de fevereiro, um projeto de lei que propõe a criação de um novo feriado estadual a partir de 2026. A data sugerida é 25 de novembro, em homenagem a Santa Catarina de Alexandria, considerada padroeira do Estado.

Se a proposta for aprovada pelos deputados ainda neste ano, o feriado já passa a valer no próximo calendário. Em 2026, o dia 25 de novembro cairá em uma quarta-feira.

Com a possível inclusão, o mês de novembro poderá concentrar quatro feriados em Santa Catarina:

2 de novembro (Finados),

15 de novembro (Proclamação da República),

20 de novembro (Dia da Consciência Negra)

25 de novembro (Santa Catarina).

Argumentos do governo

Na justificativa enviada ao Legislativo, o governador Jorginho Mello (PL) afirma que a proposta não se restringe ao aspecto religioso. Segundo o texto, a criação do feriado reconhece um marco histórico e cultural importante para o Estado, reforçando identidade, tradição e memória coletiva da população catarinense.

A mensagem destaca que a medida busca valorizar as raízes que contribuíram para a formação histórica de Santa Catarina.

Reação do setor empresarial

A iniciativa, porém, gerou questionamentos por parte de entidades do setor produtivo. A AEMFLO e a CDL de São José enviaram ofício aos parlamentares manifestando preocupação com possíveis impactos econômicos.

As entidades argumentam que novembro já possui diversas datas comemorativas e paralisações, o que poderia afetar atividades comerciais e produtivas. Segundo a presidente das instituições, Cintia Pieri, o posicionamento não contesta a importância histórica da padroeira, mas chama atenção para os reflexos práticos de mais um dia sem expediente.

Como alternativa, as entidades sugerem que, caso o projeto seja aprovado, o feriado seja transferido para o domingo subsequente quando coincidir com dia útil, conforme possibilidade prevista na legislação estadual.

Quem foi Santa Catarina de Alexandria?

De acordo com a tradição cristã, Santa Catarina de Alexandria viveu no século IV, no Egito, e teria nascido por volta do ano 287 em uma família de origem nobre. Conhecida por sua formação intelectual, teria se convertido ao cristianismo ainda jovem.

Relatos religiosos indicam que ela foi martirizada aos 18 anos durante o governo do imperador Maximino Daia, após se recusar a renunciar à fé cristã. A santa também é associada à chamada “Roda de Santa Catarina”, instrumento que, segundo a tradição, teria sido utilizado em sua condenação.

O projeto agora segue para análise nas comissões da Alesc antes de ser votado em plenário. Se aprovado, o novo feriado poderá integrar oficialmente o calendário catarinense já em 2026.