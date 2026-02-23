Jovens de 15 a 29 anos inscritos no programa ID Jovem continuam tendo acesso, em 2026, a uma série de benefícios, incluindo passagens interestaduais gratuitas e meia-entrada em eventos culturais e esportivos. O documento é digital, gratuito e voltado a pessoas de baixa renda, funcionando como instrumento de inclusão social e ampliação de oportunidades.

A Identidade Jovem é uma política pública prevista no Estatuto da Juventude e mantida pelo Governo Federal. O objetivo é ampliar o acesso da juventude à cultura, ao esporte e à mobilidade, reduzindo barreiras financeiras. Ao facilitar o deslocamento entre estados e garantir descontos em atividades culturais, o programa busca combater desigualdades e promover maior participação social.

Para ter direito ao benefício, é necessário cumprir critérios específicos. O jovem deve ter entre 15 e 29 anos completos no momento da solicitação, possuir renda familiar mensal de até dois salários mínimos e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com dados atualizados nos últimos 24 meses.

Quem ainda não possui cadastro ou precisa atualizar as informações deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município para regularizar a situação. Entre as principais vantagens está a meia-entrada em jogos de futebol, cinemas, shows, teatros e demais eventos culturais ou esportivos, mediante apresentação do documento digital e identificação oficial.

No transporte interestadual, as empresas devem oferecer duas vagas gratuitas por viagem e, caso estejam preenchidas, outras duas com desconto mínimo de 50%. Para garantir o benefício, o jovem precisa comparecer ao guichê com pelo menos três horas de antecedência, apresentar o ID Jovem no celular ou impresso junto com documento com foto.

Quem pode participar e como ampliar as oportunidades

Mantido pelo Governo Federal, o programa busca alcançar jovens em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil, garantindo que a falta de recursos não seja um obstáculo para viajar, estudar ou participar de atividades culturais. A iniciativa reforça o papel das políticas públicas na promoção da inclusão e no estímulo à participação ativa da juventude na vida social e econômica do país.

Ao assegurar vagas gratuitas e descontos no transporte interestadual, além de meia-entrada em eventos, o benefício contribui diretamente para ampliar horizontes e criar novas possibilidades de formação e lazer. Para muitos jovens, a iniciativa representa a chance de conhecer outros estados, participar de seleções, cursos ou eventos e fortalecer vínculos, sem comprometer o orçamento familiar.